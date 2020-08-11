Video Haber Terör örgütü PKK'ya TSK 'Pençe'si vuruldu! Her şeyi bırakıp kaçtılar! | Video

Terör örgütü PKK'ya TSK 'Pençe'si vuruldu! Her şeyi bırakıp kaçtılar! | Video

Terör örgütü PKK'ya TSK 'Pençe'si vuruldu! Her şeyi bırakıp kaçtılar! | Video
11.08.2020 | 20:20

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan Pençe Kaplan Harekatı ile ilgili önemli bir paylaşım geldi. Twitter'dan yapılan paylaşımda, terör örgütünün birçok mühimmatı geride bırakıp kaçtığı belirtildi.

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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'lı teröristlere ait çok miktarda silah ve mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Pençe-Kaplan Operasyonu'nun başarıyla sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, arama ve tarama faaliyetleri sonucunda, M16 piyade tüfeği, zagros keskin nişancı tüfeği, AT-4 güdümlü tanksavar silahı, bombaatar, RPG-7 roketatar, 12 60 mm havan mühimmatı, 4 RPG -7 antitank mühimmatı, 18 T40 roketatar mühimmatı, 7 el bombası, 3 jelikan dolu benzin, 3 dolu tüp, amonyum nitrat, 2 gece görüş cihazı, araç telsizi, el dürbünü, 4 fotoğraf makinesi ve telsiz bataryasının ele geçirildiği ve tespit edilen malzemelerin METİ timlerince imha edildiği kaydedildi.

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