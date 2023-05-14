Türkiye Petrolleri, anneler gününü bu video ile kutladı | Video
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), anneler gününü resmi sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşım ile kutladı.
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