Video Haber Ülke genelinde “Kalkan-36” operasyonları: 52 göçmen kaçakçısı ve 656 düzensiz göçmen yakalandı | Video
Ülke genelinde “Kalkan-36” operasyonları: 52 göçmen kaçakçısı ve 656 düzensiz göçmen yakalandı | Video

Ülke genelinde “Kalkan-36” operasyonları: 52 göçmen kaçakçısı ve 656 düzensiz göçmen yakalandı | Video

27.12.2024 | 08:33

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde düzenlenen “Kalkan-36” operasyonları ile 32’si yabancı uyruklu olmak üzere 52 göçmen kaçakçısının ve 656 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla yapılan mücadele çalışmaları kapsamında metruk yerler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar, toplu taşıma durak ve istasyonlarında kontroller gerçekleştirildi. 402 bin 609 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde; 26 bin 456 personel, 8 bin 370 ekip ile 5 bin 446 noktada; 4 bin 295 metruk bina, 7 bin 776 umuma açık yer, 514 terminal ve 3 bin 31 diğer yerler olmak üzere toplam 15 bin 616 yer kontrol edildi. Yapılan kontroller sonucu 656 düzensiz göçmen ve 32'si yabancı uyruklu olmak üzere 52 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.

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