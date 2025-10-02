Uyuşturucuya yönelik İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda 189 şüpheli yakalandı | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde satışına yönelik İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlar sonucu 189 şüphelinin yakalandığını ve 171’inin tutuklandığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya 189 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladığı paylaşımında, "Operasyonumuzdaki öncelikli hedefimiz sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan 'Torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarıydı. İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarımızda 189 torbacı gözaltına alındı. 171'i tutuklandı, 18'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı" ifadelerini kullandı.
