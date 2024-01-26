Vali Dallı: “Otobüs kazasında 6 vatandaşımızı kaybettik, 32 yaralımız var” | Video
Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Kastamonu-Sinop karayolunda yaşanan otobüs kazasında 6 kişinin hayatını kaybettiği, 3’ü ağır 32 yaralının olduğunu açıkladı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 6 kişi öldü, 3'ü ağır 32 kişi de yaralandı. Ekiplerin araçtan çıkardığı yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. Otobüsün altında kalan ve hayatlarını kaybeden vatandaşların kurtarılması içinde çalışmalar sürüyor.
Kazanın ardından olay yerine gelen ve incelemelerde bulunan Kastamonu Valisi Meftun Dallı, "İstanbul'dan Sinop'u Ayancık ilçesine seferini yapan otobüsümüz, sabah saatlerinde burada kontrolden çıkarak devrilmiş yoldan çıkarak kayıp. Maalesef 6 vatandaşımızı kaybettik, 33 yaralımız var, 3'ünün durumu ağır olduğu bilgisi geldi. Yaralıların tamamı hastanelere ulaştırılmış durumda. Tedavi altındalar şu anda. 24 yaralı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı, 7 yaralı Taşköprü Devlet Hastanesinde, 4 yaralı da Kastamonu'da Özel Kastamonu Anadolu Hastanesinde bulunuyor. Kayarak yoldan çıkmış otobüs, bizlerde şu an itibariyle bir bilgiye sahip değiliz. Arkadaşlarımız araştırıyor, kazanın neden kaynaklandığını netleştiriyorlar. Yolda tuzlama çalışması yapıldı, kar yağışından önce bu tedbirler alındı, belki buna rağmen tuzun az düştüğü yerler olabilir. Oradalar da buzlanma oluşmuş olabilir, bunu şu anda bilemiyoruz. Yapılan incelemenin sonucunda daha net bilgiler ortaya çıkacaktır" dedi.
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