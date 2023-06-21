Venezuela hava sahasına giren uçağı düşürdü | Video

Venezuela ordusu, Meksika’dan kalkarak hava sahasına giren bir uçağı düşman olarak işaretlemesinin ardından düşürdü. Venezuela açıklarındaki Hollanda’ya bağlı ada ülkesi Curaçao'ya gitmek üzere Meksika’nın güneyindeki Cozumel şehrinden kalkan bir uçak, Venezuela Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetleri (FANB) tarafından “düşman” olarak işaretlenmesinin ardından havada vurularak düşürüldü.