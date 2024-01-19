Yolun karşısına geçmeyen çalışan kadına motosiklet çarptı... Feci kaza kamerada
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde motosiklet karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazada 2’si ağır, 3 kişi yaralandı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptığı ve çarpmanın etkisiyle 3 kişinin metrelerce sürüklendiği görülüyor.
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