Yolun karşısına geçmeyen çalışan kadına motosiklet çarptı... Feci kaza kamerada

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde motosiklet karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazada 2’si ağır, 3 kişi yaralandı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptığı ve çarpmanın etkisiyle 3 kişinin metrelerce sürüklendiği görülüyor.