YPG/PKK'lı teröristler, Münbiç'te sivil halka ateş açtı! Ortalık savaş alanına döndü... | Video
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Terör örgütü PKK/YPG’li teröristlerin, Suriye’nin Halep kırsalında yer alan Münbiç’te kendilerini protesto eden sivil halkın üzerine ateş açması sonucu 4 sivil yaralandı. Yaralıların bazılarının hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.