Video Kuruluş Osman Kuruluş Osman 10. Bölüm (12 Şubat 2020 Çarşamba) Osman Bey intikamını alabilecek mi? | Video

Kuruluş Osman 10. Bölüm (12 Şubat 2020 Çarşamba) Osman Bey intikamını alabilecek mi? | Video

Kuruluş Osman 10. Bölüm (12 Şubat 2020 Çarşamba) Osman Bey intikamını alabilecek mi? | Video
12.02.2020 | 09:51

atv'nin çok izlenen dizisi Kuruluş Osman 12 Şubat 2020 Çarşamba (bugün) yayınlanacak 10. yeni bölümüyle yine milyonları ekran başına toplayacak!

Kuruluş Osman 10.Bölüm'de neler olacak?

Alişar'ın adamları tarafından pusuya düşürülen Gündüz, ağır yaralı vaziyette Kayı obasındadır. Osman ağabeyine saldıranları yakalamak için harekete geçerken, Şeyh Edebalı, Bala'yı isteyen Alişar'ı reddeder. Müneccim Abdül kılığında Alişar Bey'i etkisi altına alan Yannis, Sofia'yla birlikte Alişar Bey'i Osman'a ve Şeyh Edebalı'ya karşı kışkırtır. Kayı obasına giden Alişar Bey, Dündar Bey'e meydan okuyarak kendisinden çalınan altınların iadesini talep eder. Moğol tehlikesini sezen ve Kayıların geleceğini tehlikede gören Dündar Bey, obanın teyakkuza geçmesini ister. Osman'ın ise farklı bir planı vardır. Moğolların Söğüt'e geldiğini öğrenen Osman ne yapacak? Gündüz kurtulabilecek mi? Yannis ve Sofia'yla ittifak arayan Alişar Bey'in yeni hamlesi ne olacak?

KURULUŞ OSMAN 10. BÖLÜM TAMAMI TEK PARÇA (12 ŞUBAT 2020 ÇARŞAMBA) İZLE! YÜREKLERİ YAKAN TOPLU KATLİAM | VİDEO

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