Kuruluş Osman 10. Bölüm tamamı tek parça (12 Şubat 2020 Çarşamba) izle! Yürekleri yakan toplu katliam | Video

atv'nin çok izlenen dizisi Kuruluş Osman 10. Bölüm'deki Moğolların katliam yaptığı sahneler geceye damga vurdu! Kuruluş Osman'ın 12 Şubat 2020 Çarşamba akşamı yayınlanan 10. son bölümünde Moğolların çoluk çocuk demeden insanları katlettiği o sahneler yürekleri yaktı...

KURULUŞ OSMAN 10. BÖLÜM TAMAMI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÇARŞAMBA GÜNÜNÜN GALİBİ KURULUŞ OSMAN!

Çarşamba akşamları atv'de ekranlara gelen

Kuruluş Osman, yayınlandığı onuncu bölümüyle

Tüm Kişiler' de % 12,68 izlenme oranı ve % 26,60 izlenme payı,

AB Sosyal Statü'de % 9,72 izlenme oranı ve %22,16 izlenme payı,

20+ABC1'de % 13,46 izlenme oranı ve %27,27 izlenme payı alarak

100 program arasında birinci oldu.

Osman dört cephede birden savaşıyor!

Onuncu bölümünde; Şeyh Edebalı tarafından geri çevrilen Alişar, Gündüz'ün yaralı olarak obaya götürüldüğünü öğrenerek Dündar'ın karşısına çıktı. Gündüz'ü başına gelenlerin başlangıç olduğunu söyleyen Alişar, Osman'ın el koyduğu altınları geri istedi ve Kayıları tehdit etti. Alişar'ın altınlarını getireceğini söyleyen Osman, kaleyi vurmaya karar verdi ve Sıddık'ın yardımıyla alplerini hazine odasına sokmayı başardı. Sıddık rolü yapan Salvador yüklendiği sandıklarla kaçarken, Bamsı, Samsa ve alpleri hazine odasına kilitledi. Bamsı Bey, oğlunun katili tarafından kandırılmanın acısını yaşadı. Obadaki tüm değerli eşyaları toparlayan ve Alişar Bey'le anlaşmaya çalışan Dündar Bey tehdit ve aşağılanmayla karşılaşırken, Osman kaleden aldığı altınları obaya getirip Alişar'ın önüne attı.

Moğolların zalim komutanı Balgay, Alişar'ın çağrısına uyarak demir yumruğunu Söğüt'e vurdu. Pazar yerinde katliam yapan Balgay ve nökerleri, Türkleri ağır vergiler mahkum edeceğini ve kılıç zoruyla yola getireceğini ilan etti. Balgay'ın Kayı obasına gönderdiği Kongar ise süvarileriyle baskın yaptı, Boğaç ve diğer alpleri katletti. Obayı kılıçtan geçirmekle tehdit eden Kongar, Dündar Bey ve Gündüz'ü rehin aldı. Söğüt halkını itaat altına alan Cerkutay, önce alpleri ardından direnen herkesi kılıçtan geçirirken; Osman Bey, Bamsı, Samsa Çavuş ve alplerle yetişti, Kayı bayrağını indirmek isteyen askeri avlayarak "Bayrak Türkün hürriyeti nişanesidir" diyerek Cerkutay'ın karşısına dikildi.

Osman, alpleriyle birlikte kahramanca savaşıp sayıca çok üstün Moğol askerleriyle karşı karşıya kaldı ve Osman kendisine getirilmesini isteyen Balgay'ın talebini kabul etti. Balgay, uzun süredir gözünün Osman'da olduğunu söyledi ve "Deden Süleyman Şah, baban Ertuğrul; seni iyi belledim de geldim" sözleriyle Osman Bey'i karşıladı. "Benim için fethedeceğin onlarca kale var" diyerek Osman'a sancak beyliği teklif eden Balgay, "Dışarıdaki kardeşlerine ve sana ölümü vaat ediyorum; ister pusatımla ister cenk ederek. Sancak beyim ol cihanı titret" dedi. Moğolların işgal ettiği uç boyundaki Türklerin ve Kayıların akıbeti ne olacak? Moğol komutanı Balgay'ın teklifine karşılık Osman ne yapacak?