Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel siyah minisiyle Kapadokya'yı salladı | Video

Kızı Aleyna Tilki gibi müzik piyasasına giren ve güzelliğiyle de oldukça konuşulan Havva Öztel, iddialı sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Havva Öztel, Kapadokya gezisinde paylaştığı siyah mini eteğiyle verdiği pozlar beğeni yağmuruna tutuldu.