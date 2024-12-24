Alişan ve Kobra Murat'tan gülümseten diyalog: "Evleneyim diye dua etti şimdi..." | Video
Ünlü şarkıcı Alişan, son dönemde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla hayranlarını güldürmeye ve kendine has mizahıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Bu kez Alişan, ünlü Roman şarkıcı Kobra Murat ile bir araya geldiği anları takipçileriyle paylaştı. İkilinin buluşması, keyifli sohbetleri ve eğlenceli diyaloglarıyla sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
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