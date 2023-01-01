Bestemsu Özdemir evliliğe ilk adımı attı! Yeni yılın ilk dakikalarında evlenme teklifi | Video
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Güzel oyuncu Bestemsu Özdemir, geçen günlerde sevgilisi Serkan Mehmet Durdu'dan evlilik teklifi beklediğini belirtip, "Parmaklarım hala boş" demişti. Durdu da bunun üzerine "Bu hafta teklif olacak ama başka bir şey söylemeyeyim" şeklinde konuşmuştu. Ünlü oyuncu muradına erdi. Bestemsu Özdemir, sevgilisi Serkan Mehmet Durdu'dan Yılbaşında sürpriz evlilik teklifi aldı. İşte o anlar.