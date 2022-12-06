Bizimkiler'in Ulviye'si Güzin Çorağan'ın son görüntüsü ortaya çıktı! İşte yürek burkan o anlar... | Video

90'lı yıllara damga vuran "Bizimkiler" dizisinde Almancı Davut'un eşi olarak hafızalara kazınan ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Güzin Çorağan, 79 yaşında hayatını kaybetmişti. Usta oyuncunun son görüntüleri ortaya çıktı. İşte yürek burkan o anlar...