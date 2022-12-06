Video Magazin Bizimkiler'in Ulviye'si Güzin Çorağan'ın son görüntüsü ortaya çıktı! İşte yürek burkan o anlar... | Video
Bizimkiler'in Ulviye'si Güzin Çorağan'ın son görüntüsü ortaya çıktı! İşte yürek burkan o anlar... | Video

Bizimkiler'in Ulviye'si Güzin Çorağan'ın son görüntüsü ortaya çıktı! İşte yürek burkan o anlar... | Video

06.12.2022 | 15:16

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bizimkiler’in Ulviye’si Güzin Çorağan’ın son görüntüsü ortaya çıktı! İşte yürek burkan o anlar... | Video 00:35
Bizimkiler'in Ulviye'si Güzin Çorağan'ın son görüntüsü ortaya çıktı! İşte yürek burkan o anlar... | Video 06.12.2022 | 15:16
Melis İşiten feci kazadan sağ kurtulmuştu! Melis İşiten kızının 6’ncı yaşını kutladı! | Video 00:30
Melis İşiten feci kazadan sağ kurtulmuştu! Melis İşiten kızının 6’ncı yaşını kutladı! | Video 05.12.2022 | 20:22
Manken Özge Ulusoy’un babası trafik kazasında hayatını kaybetti | Video 01:27
Manken Özge Ulusoy'un babası trafik kazasında hayatını kaybetti | Video 05.12.2022 | 08:45
Ünlü manken Özge Ulusoy’un babası trafik kazasında hayatını kaybetti | Video 00:47
Ünlü manken Özge Ulusoy’un babası trafik kazasında hayatını kaybetti | Video 05.12.2022 | 08:47
Afra Saraçoğlu doğum gününü böyle kutladı! Mert Yazıcıoğlu’nun surat ifadesi dikkat çekti | Video 00:23
Afra Saraçoğlu doğum gününü böyle kutladı! Mert Yazıcıoğlu'nun surat ifadesi dikkat çekti | Video 04.12.2022 | 09:49
Uraz Kaygılaroğlu’ndan Cem Yılmaz’a tepki: Ciddi bir şey anlatıyorum! | Video 01:43
Uraz Kaygılaroğlu'ndan Cem Yılmaz'a tepki: "Ciddi bir şey anlatıyorum!" | Video 02.12.2022 | 15:36
Özge Özpirinççi kızı Mercan’ın 1. yaşını bu video ile kutladı 00:13
Özge Özpirinççi kızı Mercan'ın 1. yaşını bu video ile kutladı 02.12.2022 | 13:50
Eski sevgilisini darp ettiği iddia edilen şarkıcı Çağatay Akman hakim karşısında | Video 04:07
Eski sevgilisini darp ettiği iddia edilen şarkıcı Çağatay Akman hakim karşısında | Video 02.12.2022 | 11:20
Beren Saat Kenan Doğulu’yu ağlattı! Ödül Töreni’nde romantik anlar... | Video 01:17
Beren Saat Kenan Doğulu'yu ağlattı! Ödül Töreni'nde romantik anlar... | Video 02.12.2022 | 09:22
Şarkıcı Sıla Gençoğlu’nun acı günü! Sıla Gençoğlu’nun babası İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı | Video 01:57
Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun acı günü! Sıla Gençoğlu’nun babası İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı | Video 29.11.2022 | 19:23
Mustafa Ceceli’nin kardeşine hırsızlık şoku! 2.5 milyonluk altını böyle çaldılar | Video 01:29
Mustafa Ceceli’nin kardeşine hırsızlık şoku! 2.5 milyonluk altını böyle çaldılar | Video 29.11.2022 | 16:52
Sanatçı Tarkan’ın kuzeninin de karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı | Video 01:07
Sanatçı Tarkan'ın kuzeninin de karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı | Video 29.11.2022 | 08:58
Solmaz Çiros yine kalça dansı yaptı! Bu defa kimse beğenmedi! Sen artık oynayamıyorsun | Video 01:22
Solmaz Çiros yine kalça dansı yaptı! Bu defa kimse beğenmedi! "Sen artık oynayamıyorsun" | Video 28.11.2022 | 11:06
Gupse Özay’dan Bebek uyuyor mu? diye soranlara esprili yanıt | Video 00:10
Gupse Özay'dan "Bebek uyuyor mu?" diye soranlara esprili yanıt | Video 28.11.2022 | 10:16
Survivor 2021 yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker evlendi! | Video 00:19
Survivor 2021 yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker evlendi! | Video 26.11.2022 | 22:40
Berfu ve Eser Yenenler’den eğlenceli yeni paylaşım | Video 00:39
Berfu ve Eser Yenenler’den eğlenceli yeni paylaşım | Video 25.11.2022 | 20:38
Seda Sayan bu kez çene kontürü için estetik doktorunun kapısını çaldı! İşte o video! | Video 00:26
Seda Sayan bu kez çene kontürü için estetik doktorunun kapısını çaldı! İşte o video! | Video 25.11.2022 | 18:22
Halil Sezai’ye 4 ay 25 gün hapis cezası | Video 01:22
Halil Sezai'ye 4 ay 25 gün hapis cezası | Video 24.11.2022 | 15:03
Yağmur Sarnıç’ın eski sevgilisi Erdi Sungur’a hapis cezası | Video 01:19
Yağmur Sarnıç’ın eski sevgilisi Erdi Sungur'a hapis cezası | Video 23.11.2022 | 14:56
Amasya’da turne dönüşü kazada ölen Tolga Güleryüz’ün iki gün önce arkadaşlarıyla çektiği video duygulandırdı 00:54
Amasya'da turne dönüşü kazada ölen Tolga Güleryüz'ün iki gün önce arkadaşlarıyla çektiği video duygulandırdı 21.11.2022 | 16:05

90'lı yıllara damga vuran "Bizimkiler" dizisinde Almancı Davut'un eşi olarak hafızalara kazınan ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Güzin Çorağan, 79 yaşında hayatını kaybetmişti. Usta oyuncunun son görüntüleri ortaya çıktı. İşte yürek burkan o anlar...

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA