Çağla Şikel ve Emre Altuğ oğulları Kuzey'in doğum gününde bir araya geldi! İşte Çağla Şıkel’in oğluna yaptığı o sürpriz! | Video

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, Emre Altuğ ile 2008 yılında evlendi. 2015 yılında boşanan Çağla Şıkel ve Emre Altuğ’un bu evliliğinden iki de oğlu bulunuyor. Ünlü çiftin oğulları Kuzey bugün 12’nci yaş gününü kutladı. Çağla Şikel ve Emre Altuğ oğulları Kuzey'in doğum gününde bir araya geldi! Ünlü manken oğlunun doğum gününe özel bir de sürpriz yaptı! İşte ayrıntılar!