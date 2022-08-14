Can Vitali Hakko ve Deniz Aktaş çifti düğün öncesi "Western" temalı parti yaptı | Video
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Geçtiğimiz sene nişanlanan Can Vitali Hakko ve Deniz Aktaş çifti, dün akşam Bolu'da bir parti düzenledi. Western temasının hakim olduğu partide çift hem rodeo oyunu oynadı hem de arkadaşlarıyla doyasıya eğlendi.