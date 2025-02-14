Demet Akalın yeni klibiyle fena dillere düştü! "Bu sen misin?" | Video
Türk pop müziğinin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Demet Akalın, son dönemde teknolojiyi yakından takip eden ünlüler arasına adını yazdırdı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yapay zeka ile oluşturulmuş bir çöl fotoğrafı paylaşan Akalın, bu kez yeni şarkısı Affetmedim Kendimi ile gündemde. 14 Şubat’ta dinleyicilerle buluşan şarkının klibinin tamamen yapay zeka ile oluşturulduğunu duyuran ünlü şarkıcı, yayınladığı ilk kesitle sosyal medyanın diline düştü. İşte o klip…
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