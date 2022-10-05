Ezgi Sertel 41’inci yaşını kutladı! Ezgi Sertel ve Ozan Çobanoğlu’nun ikizleri ilgi odağı oldu! | Video
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Arka Sokaklar dizisinde 'Hakan' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Ozan Çobanoğlu ile Ezgi Sertel 2016 yılında evlendi. Ünlü oyuncu ve sunucu Ezgi Sertel, bugün eşi ve ikizleriyle 41'inci doğum gününü kutladı. 2020 yılında ikizlerini kucağına alan Sertel, doğum günü pastasının önünde verdiği pozlarını yayınladı. Ünlü sunucunun paylaşımı kısa sürede gündem oldu. İşte Ezgi Sertel'in o paylaşımı!