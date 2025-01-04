Ferdi Tayfur'un büyük oğlu cenaze töreninde baygınlık geçirdi! İşte o anlar | Video
Arabesk müziğin efsanevi ismi Ferdi Tayfur’un cenazesinde, büyük kalabalıklar toplandı. Aile üyelerinin de katıldığı cenaze töreninde Timur Turanbayburt fenalaşarak baygınlık geçirdi. Bu anlar ise büyük endişeye sebep oldu. İşte o anlar…
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