Gupse Özay’ın değişimi çok konuşuldu: Ritüellerimi yapıp…
Ünlü oyuncu Gupse Özay, yeni projesiyle seyircilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ünlü oyuncu Gupse Özay, bu projesiyle imajını da yeniledi. Ünlü oyuncu özellikle verdiği kilolarla dikkat çekti. ‘Artık 41 yaşındayım’ diyen Özay, güzelliği için uygulayacağı ritüellerin de sinyalini verdi. İşte Gupse Özay’ın yıllar içindeki büyük değişimi!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:19
Gupse Özay’ın değişimi çok konuşuldu: Ritüellerimi yapıp… 14.09.2025 | 18:51
00:25
00:23
01:06
00:27
Kansere yenik düşek şarkıcı Şimal'in eşinden duygusal paylaşım | Video 10.09.2025 | 13:31
00:24
Ebru Şahin'in mutluluk gözyaşları 09.09.2025 | 22:59
01:31
Yeni yayın dönemi tanıtımı yayınlandı! ATV en iyilerle, sizlerle... 09.09.2025 | 21:06
00:42
00:15
01:01
00:35
00:31
00:16
00:48
Begüm Öner 3. Ay Güncellemesini Paylaştı: Hamilelik Süreci Nasıl Geçiyor? 06.09.2025 | 16:10
00:25
02:23
00:32
00:26
Meriç Aral ve Serkan Keskin çiftinin oğulları dünyaya geldi! 03.09.2025 | 22:54
00:11
Canlı yayın açtı! Mehmet Ali Erbil’den şaşırtan yaş farkı açıklaması! 02.09.2025 | 23:33