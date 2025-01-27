Hacı Sabancı’nın eşi Nazlı Sabancı’dan kar tatili paylaşımı! Yaşananlardan ‘sakinlik’ notu paylaşımıyla uzaklaştı!
Sosyetik iş insanı Hacı Sabancı’nın 4 yaşındaki Uzay isimli çocuğun babası olduğuna ilişkin dava açılmış ve yapılan DNA testinde Sabancı'nın %99.99 ihtimalle çocuğun biyolojik babası olduğu tespit edilmişti. Sessizliğini koruyan Hacı Sabancı’nın eşi Nazlı Sabancı, geçtiğimiz gün kızıyla bir paylaşım yaparak dikkatleri üzerine çekti. Dün ise Nazlı Sabancı, kızını da alarak kar tatiline gitti. İşte Nazlı Sabancı’nın ‘sakinlik’ notuyla yaşananlardan uzaklaştığı o paylaşım!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:21
00:29
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin ikizleri 1 yaşında | Video 26.01.2025 | 16:47
01:01
00:24
Aslı Enver takipçilerini maziye götürdü! Çocukluk hallerini paylaştı! 21.01.2025 | 12:46
00:27
Burcu Biricik’ten minik kızı Luna’ya hediye! | Video 21.01.2025 | 10:39
00:58
00:15
00:08
Tuba Büyüküstün’ün ikizleri Maya ve Toprak 13’üncü yaş gününü kutladı! 20.01.2025 | 13:59
00:36
Ünlü oyuncu Kerem Kupacı: Perran Kutman ile oynayamam demiştim! 20.01.2025 | 11:08
00:28
00:17
00:06
01:10
00:19
00:18
10:08
Usta oyuncu Bedia Ener son yolculuğuna uğurlandı | Video 15.01.2025 | 08:27
01:40
00:21
İbrahim Tatlıses "Emmioğlu" şarkısında böyle hüzünlendi | Video 14.01.2025 | 15:48
00:46
Fenomen Kerimcan Durmaz’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi | Video 14.01.2025 | 10:02
02:19
Ünlü oyuncu Bedia Ener hayatını kaybetti | Video 14.01.2025 | 10:01