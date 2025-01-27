Hacı Sabancı’nın eşi Nazlı Sabancı’dan kar tatili paylaşımı! Yaşananlardan ‘sakinlik’ notu paylaşımıyla uzaklaştı!

Sosyetik iş insanı Hacı Sabancı’nın 4 yaşındaki Uzay isimli çocuğun babası olduğuna ilişkin dava açılmış ve yapılan DNA testinde Sabancı'nın %99.99 ihtimalle çocuğun biyolojik babası olduğu tespit edilmişti. Sessizliğini koruyan Hacı Sabancı’nın eşi Nazlı Sabancı, geçtiğimiz gün kızıyla bir paylaşım yaparak dikkatleri üzerine çekti. Dün ise Nazlı Sabancı, kızını da alarak kar tatiline gitti. İşte Nazlı Sabancı’nın ‘sakinlik’ notuyla yaşananlardan uzaklaştığı o paylaşım!