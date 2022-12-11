Hülya Avşar çırılçıplak klip çekti! Sosyal medya yorumlarla yıkıldı | Video

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Şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, sosyal medya hesabından paylaştığı son pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Avşar Kızı son olarak yeni şarkısı Anlatma'nın klibindeki cesur sahneleriyle gündem oldu.