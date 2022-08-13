İrem Derici'den konser öncesi mini şov! Hem söyledi, hem oynadı | Video

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan şarkıcı İrem Derici, iki konserini iptal etmişti. Evinde dinlenen şarkıcı, hastalığını atlattı önce plaja sonra sahnelere geri göndü. Alaçatı’da sevenleriyle buluşan İrem Derici, en beğenilen şarkılarını seslendirdi. Bu arada Derici’nin sahne öncesi kulisteki eğlenceli halleri de dikkat çekti. Artık kendini çok daha iyi hisseden şarkıcı, hem söyledi, hem de oynadı. Bu anları sosyal medya hesabı Instagram üzerinden beğeniye sunan şarkıcı, “Kalk kız soğan doğra” diyerek de esprili bir yorum kattı.