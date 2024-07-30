Video Magazin Kenan Işık için AKM'de tören düzenlendi: Kardeşi ve gelininden duygusal veda | Video
Kenan Işık için AKM'de tören düzenlendi: Kardeşi ve gelininden duygusal veda | Video

Kenan Işık için AKM'de tören düzenlendi: Kardeşi ve gelininden duygusal veda | Video

30.07.2024 | 15:31

İstanbul'da geçirdiği beyin kanaması sonrası 10 yıl komada kalmasının ardından hayatını kaybeden Kenan Işık için Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Kenan Işık'ın kardeşi Mehmet Cengiz Işık ve gelini Burcu Akar, ünlü sanatçıyı anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul'da özel bir hastanede 76 yaşında hayatını kaybeden Kenan Işık'ın cenazesi sabah saatlerinde ailesine teslim edildi. Ardından hastaneden alınan Kenan Işık'ın cenazesi ilk tören için Atatürk Kültür Merkezine (AKM) getirildi. Araçtan indirilen Kenan Işık'ın Türk bayrağına sarılı tabutu yakınları tarafından sahneye taşındı. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kenan Işık'ın eşi Beril Işık, çocukları Ahmet ve Mehmet Işık, kardeşi Mehmet Cengiz Işık, torunu Doruk Işık, Burcu Akar, tarihçi İlber Ortaylı, sanatçı Zafer Algöz ile yakınları katıldı.

"ONUN SANAT ALANINDA GÖSTERDİĞİ ÖNDERLİK VE GENÇ SANATÇILARA SUNDUĞU DESTEKLER ASLA UNUTULMAYACAKTIR"
Törende bir konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Ayrılması sadece aile ve yakınları için değil, sanat camiamız ve tüm Türkiye için büyük bir kayıptır. Kenan Işık sadece sahnede sergilediği eserlerle değil aynı zamanda yönetmenlik ve televizyon programcılığı alanlarında eşsiz katkılarıyla da hepimizin kalbinde çok özel bir yer bulmuştur. Onun sanata olan doğal aşkı her zaman ilham kaynağı olmuştur. Merhum Kenan Işık eserleri kadar kişiliğiyle de yediden yetmişe tüm halkımızın sevgisini kazanmış bir isim oldu. Geçirdiği kaza sonrasında tüm Türkiye onun için derin bir üzüntü duydu. Bugün onun ardından yaşadığımız bu acısını hep birlikte paylaşıyoruz. Bakanlığımıza da bir süre müşavir olarak görev almış olan Sayın Işık yönetmen olarak da pek çok ödüle layık görülmüş bir isim. Onun kültürümüze kattığı değerler, sanat alanında gösterdiği önderlik ve genç sanatçılara sunduğu destekler asla unutulmayacaktır. Sayın Işık'ın hayatı boyunca sergilediği sanatçı duruşu, çalışkanlığı ve azmi bizler için daima bir yol gösterici olacaktır" dedi.

"BUGÜN ÇOK BÜYÜK BİR KAYIP VESİLESİ İLE BİR ARADAYIZ"
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, "Bugün çok büyük bir kayıp vesilesi ile bir aradayız. Kıymetli bir tiyatro sanatçısını aynı zamanda televizyon dünyasının çok önemli bir üyesini emekli sanatçımız sayın Kenan Işık'ı kaybetmenin verdiği derin üzüntü ile burada toplanmış bulunuyoruz. Uzun zamandır hafızalara kazınmış olan duayen sanatçıyı oyuncuyu yazar ve yönetmen olan Türk tiyatrosunun en seçkin kişileri arasına giren Kenan Işık, tiyatro sahnelerinde ve ekranlardaki başarısıyla kalplerimizde yer ediyor. O, sanatını icra ederken sadece yeteneğiyle değil, aynı zamanda insanlığını ve samimiyetini de seyirciye geçirebilen ender isimlerden biridir. Yüzlerce makaleye, kitaba ve tiyatro demecine imza atan Kenan Işık, 1996 yılında İstanbul Şehir Tiyatrolarında Muhsin Ertuğrul'un mirası olan koltuğa oturarak, genel sanat yönetmenliğini üstlenmiştir. Onun yolu bizler için büyük bir kayıp. Ancak biliyoruz ki Sevilen bir hayatıyla sadece bir sanatçı değil, aynı zamanda kültürümüzün taşıyıcısı, yönlendiricisi ilham kaynaklarından biri olmuştur. Bu nedenle Kenan Işık'ın bıraktığı eserler ve hatıralar onun adını ve mirasını yaşatmaya devam edecektir. Her ölüm bir kayıptır, büyük bir acıdır" dedi.

"ÜLKE BİR ROL MODELİNİ KAYBETTİ"
Gözyaşlarını tutamayan Kenan Işık'ın kardeşi Mehmet Cengiz Işık, "O bir rol modeldi. Bugün hangi sanatçı izleyicisine bu kadar saygılı, bu kadar dürüst, bu kadar içten, bu kadar sevecen kim var. Kimse yok. Ülke bir rol modelini kaybetti. Sadece biz ailesinin değil onu seven herkesin başı sağ olsun" diye konuştu.

"OĞLUM SAĞLIKLI HALİNİ GÖREMEDİ"
Gözyaşlarıyla usta sanatçıyı anlatan Kenan Işık'ın gelini Burcu Akar, "Keşke bu 10 yılda da ayakta olsaydı üretmeye devam etseydi. Çok üzgünüz. Biz hiç ümidimizi kaybetmedik. Hep ümit ettik ama olmadı. Oğlum sağlıklı halini göremedi. Hep yattığı halini biliyor" ifadelerini kullandı.

"BİZİM OYUNCU OLMAMIZDA BİRİNCİ SEBEP KENAN IŞIK'TIR"
Oyuncu olmasında büyük katkılarının olduğunu ifade eden ünlü oyuncu Zafer Algöz, "Ben Kenan abiyle 1976'da tanıştım. Bizim oyuncu olmamızda birinci sebep Kenan Işık'tır. Onun bize güvenmesi, onurlandırması, güvenmesiyle oyuncu olduk. Sonrasında Kenan Işık yıllarca Devlet Tiyatrolarında oyuncu olarak çalıştı. Şehir tiyatrolarında genel sanat yönetmenliği yaptı" dedi.

Ünlü sanatçı için düzenlenen törene yakınları ve sevenleri katılırken, sanat dünyasından birkaç isim dışında gelenin az olması ve salonda büyük boşluklar oluşması dikkat çekti. Törenin ardından Işık'ın tabutu alkışlarla salondan alındı. Kenan Işık, 31 Temmuz Çarşamba günü Ankara Ahmet Hamdi Akseki Cami'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kenan Işık için AKM’de tören düzenlendi: Kardeşi ve gelininden duygusal veda | Video 12:43
Kenan Işık için AKM'de tören düzenlendi: Kardeşi ve gelininden duygusal veda | Video 30.07.2024 | 15:31
Sunucu Hande Sarıoğlu’ndan Mauro Icardi- Simge yorumu: Simge Icardi’nin ekmeğini sonuna kadar… 00:23
Sunucu Hande Sarıoğlu’ndan Mauro Icardi- Simge yorumu: Simge Icardi’nin ekmeğini sonuna kadar… 29.07.2024 | 22:25
Safiye Soyman’dan oğlu Harun’a son veda! Safiye Soyman oğlunun tabutu başında gözyaşlarına boğuldu! 01:54
Safiye Soyman’dan oğlu Harun’a son veda! Safiye Soyman oğlunun tabutu başında gözyaşlarına boğuldu! 28.07.2024 | 18:45
Şarkıcı Ceylan sosyal medyada saray yavrusu evini paylaştı! İşte Ceylan’ın Bodrum’daki lüks villası! 00:45
Şarkıcı Ceylan sosyal medyada saray yavrusu evini paylaştı! İşte Ceylan’ın Bodrum’daki lüks villası! 28.07.2024 | 17:28
Oğlunu kaybeden Safiye Soyman: Melek oldu benim oğlum | Video 03:28
Oğlunu kaybeden Safiye Soyman: "Melek oldu benim oğlum" | Video 28.07.2024 | 12:38
Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil sevgilisi Yiğit Poyraz ile Bali tatilinde! Güzelliğiyle büyüledi... | Video 00:23
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sevgilisi Yiğit Poyraz ile Bali tatilinde! Güzelliğiyle büyüledi... | Video 25.07.2024 | 11:17
Kadir Ezildi hastaneye kaldırıldı! Kadir Ezildi narkozun etkisiyle sayıkladı: Özledim! 00:50
Kadir Ezildi hastaneye kaldırıldı! Kadir Ezildi narkozun etkisiyle sayıkladı: Özledim! 23.07.2024 | 20:07
Çağla Şıkel’in Bali tatilinden paylaşımı hayran bıraktı! Mor elbisesiyle büyüledi... | Video 00:55
Çağla Şıkel'in Bali tatilinden paylaşımı hayran bıraktı! Mor elbisesiyle büyüledi... | Video 23.07.2024 | 10:51
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir evleniyor mu? Şarkıcı Mert Demir’in annesi açıkladı 00:31
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir evleniyor mu? Şarkıcı Mert Demir’in annesi açıkladı 22.07.2024 | 20:59
Akın Akınözü annesi Özlem Akınözü’nün cenazesinde gözyaşlarına boğuldu! 01:11
Akın Akınözü annesi Özlem Akınözü’nün cenazesinde gözyaşlarına boğuldu! 22.07.2024 | 19:31
Barış Arduç kızıyla sahilde keyif yaptı! Barış Arduç’la minik kızı Jan Asya’nın kalpleri ısıtan o anları! 00:03
Barış Arduç kızıyla sahilde keyif yaptı! Barış Arduç’la minik kızı Jan Asya’nın kalpleri ısıtan o anları! 21.07.2024 | 19:27
Elçin Sangu’dan kuzeninin düğününde Lezginka dansı | Video 01:47
Elçin Sangu’dan kuzeninin düğününde "Lezginka" dansı | Video 21.07.2024 | 11:06
Ceylan lüks villasının havuzundan paylaştı! | Video 00:15
Ceylan lüks villasının havuzundan paylaştı! | Video 20.07.2024 | 10:36
Çağla Şıkel Bali tatilinde dev salıncağa bindi! | Video 00:54
Çağla Şıkel Bali tatilinde dev salıncağa bindi! | Video 20.07.2024 | 10:35
Gamze Türkmen’le nişanlanan Kadir Ezildi’nin milyonluk çeyiz paylaşımı 00:45
Gamze Türkmen’le nişanlanan Kadir Ezildi’nin milyonluk çeyiz paylaşımı 18.07.2024 | 20:33
Fenomen sunucu Kadir Ezildi bugün nişanlandı! İşte Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen’in nişanından ilk kareler! 03:41
Fenomen sunucu Kadir Ezildi bugün nişanlandı! İşte Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen’in nişanından ilk kareler! 17.07.2024 | 23:38
Hastaneden taburcu olan İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadı: Allah bitti demeden bitmez! | Video 00:26
Hastaneden taburcu olan İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadı: "Allah bitti demeden bitmez!" | Video 15.07.2024 | 15:04
Melisa Aslı Pamuk ve milli futbolcu Yusuf Yazıcı balayına gitti! İşte Melisa Aslı Pamuk’un o paylaşımı! 00:08
Melisa Aslı Pamuk ve milli futbolcu Yusuf Yazıcı balayına gitti! İşte Melisa Aslı Pamuk’un o paylaşımı! 12.07.2024 | 22:10
Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin ve sevgilisi İlayda Alişan’dan evlilik açıklaması! Ünlü çift evleniyor mu? 00:12
Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin ve sevgilisi İlayda Alişan’dan evlilik açıklaması! Ünlü çift evleniyor mu? 10.07.2024 | 21:53
Camide çıplak poz veren Eda Taşpınar, İtalya’da ortaya çıktı | Video 04:04
Camide çıplak poz veren Eda Taşpınar, İtalya'da ortaya çıktı | Video 09.07.2024 | 14:53

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA