Kim Milyoner Olmak İster yılbaşında çok özel konuklarıyla ekranlarda olacak!
ATV yılbaşına sevilen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"le giriyor. Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunda, Türkiye'nin en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster" yılbaşı bölümünde çok özel konuklarıyla ekranlarda olacak.
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