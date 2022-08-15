‘Kulüp’ dizisinin yıldızı Salih Bademci doğum gününü kutladı! İşte Salih Demirci’nin ailesiyle doğum gününü kutladığı o kare! | Video
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‘Ulan İstanbul’, ‘İstanbullu Gelin’ ve son olarak ise ‘Kulüp’ dizisindeki başarılı performansıyla hafızalara kazınan ünlü oyuncu Salih Bademci, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Performansıyla ilgi toplayan ünlü oyuncu Salih Bademci, dün doğum gününü kutladı. Ünlü oyuncu yer aldığı tiyatro oyunu öncesinde doğum gününü kutladı. Eşi ve kızı ile de sosyal medyada paylaşımda bulunan ünlü oyuncuya beğeni yağdı. İşte Salih Bademci’nin sosyal medyaya da damga vuran o paylaşımları!