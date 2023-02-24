Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları 'Evim Yuvan Olsun' kampanyasına destek çağrı yaptı | Video

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremler ve ardından Hatay merkezli meydana gelen 6.4 ve 5.8'lik depremler birçok ilde etkili oldu ve komşu ülkelerde de hissedildi. 11 ilimizde büyük yıkımlara neden olan asrın felaketinin ardından Türk milleti el ele verdi. Depremzedelerin yaralarını sarmak için tüm Türkiye tek yürek olurken Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), büyük Deprem felaketinde evini kaybedenler için harekete geçti ve "Evim Yuvan Olsun" adlı bir kampanyayı hayata geçirdi. Çok sayıda ünlü ismin dahil olduğu kampanyaya ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın oyuncularından da destek geldi. Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy'un da içlerinde yer aldığı ekip "Hadi, bir hayata dokunalım" dedi.