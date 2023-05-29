Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan boşandı | Video
Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çifti 27 yıllık evliliklerini tek celsede bitirdi. Aslantuğ ve Onan çifti duruşmaya el ele geldi.
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