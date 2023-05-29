Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan boşandı | Video 29.05.2023 | 15:52 Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çifti 27 yıllık evliliklerini tek celsede bitirdi. Aslantuğ ve Onan çifti duruşmaya el ele geldi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın 27 yıllık evliliği bitiren duruşma bugün Beykoz Adliyesi'nde görüldü. Beykoz 1. Aile Mahkemesinde 13.55'deki duruşmaya çift el ele geldi. Adliyeye gelen çifte gazetecilerin boşanma davanıza el ele geldiniz sorusu üzerine Arzum Onan, "Arkadaşlar çok hassas bir konu" dedi. Kararını açıklayan mahkeme Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un boşanmasına karar verdi. Böylelikle 27 yıllık evlilik 10 dakika süren duruşma sonunda bitti. Duruşma sonrasında psikolojik şiddet iddialarının sorulması üzerine Mehmet Aslantuğ 'Aşk olsun' şeklinde cevap verdi.