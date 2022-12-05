Melis İşiten feci kazadan sağ kurtulmuştu! Melis İşiten kızının 6’ncı yaşını kutladı! | Video

Amasya'da tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs TIR'a çarptı. Kazada Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş yaşamını yitirirken, 8 kişi de yaralandı. Yaralılar arasında bulunan Melis İşiten, tedavisinin ardından taburcu oldu. Ünlü oyuncu bugün ise kızı Ada'nın 6'ncı yaş gününü kutladı. İşiten, sosyal nedyada paylaşımıyla ilgi topladı. İşte ayrıntılar!