Metin Arolat'ın sahnede hayatını kaybettiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı | Video
Ünlü şarkıcı Metin Arolat'ın Kozyatağı'ndaki bir otelde sahne aldığı sırada fenalaşarak hayatını kaybettiği görüntüler ortaya çıktı.
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