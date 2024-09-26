Metin Arolat'ın sahnede hayatını kaybettiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı | Video 26.09.2024 | 08:49 Ünlü şarkıcı Metin Arolat'ın Kozyatağı'ndaki bir otelde sahne aldığı sırada fenalaşarak hayatını kaybettiği görüntüler ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz günlerde sahne aldığı sırada fenalaşarak hayatını kaybeden şarkıcı Metin Arolat'ın görüntüleri ortaya çıktı. Şarkısını ayakta söyleyen Arolat'ın dinlenmek üzere platforma oturmak istediği, ancak oturduğu gibi masanın üzerine devrildiği görülüyor.