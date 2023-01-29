Video Magazin Pelin Akil trafikte yaşadığı dehşeti anlattı! "İstersen çağır polisi diyor" | Video
Pelin Akil trafikte yaşadığı dehşeti anlattı!

Pelin Akil trafikte yaşadığı dehşeti anlattı! "İstersen çağır polisi diyor" | Video

29.01.2023 | 15:15

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yıldız oyuncusu Pelin Akil talihsiz bir olay yaşadı. Ünlü oyuncu, trafikte kağıt mendil satıcısı bir çocuğun kendisine hakaret ettiği anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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