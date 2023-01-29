Pelin Akil trafikte yaşadığı dehşeti anlattı! "İstersen çağır polisi diyor" | Video
Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yıldız oyuncusu Pelin Akil talihsiz bir olay yaşadı. Ünlü oyuncu, trafikte kağıt mendil satıcısı bir çocuğun kendisine hakaret ettiği anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
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