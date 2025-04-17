Şarkıcı Safiye Soyman metroya bindi: Ben insan değil miyim?
Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, sosyal medyada yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Ünlü şarkıcı, metroya bindiği anları takipçileriyle paylaştı. Safiye Soyman ilk kez toplu taşıma kullanmadığını, daha önce de metroya beş kez bindiğini açıkladı. ‘Trafikten fenalık geliyor, rahatlık istiyorum’ diyen sanatçı, bu paylaşımıyla dikkat çekti.
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