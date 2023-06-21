Video Magazin Teyze Bensu Soral, yeğeni Ali'yle yepyeni bir paylaşım yaptı: Çok aşığım! | Video
Teyze Bensu Soral, yeğeni Ali'yle yepyeni bir paylaşım yaptı: Çok aşığım! | Video

Teyze Bensu Soral, yeğeni Ali'yle yepyeni bir paylaşım yaptı: Çok aşığım! | Video

21.06.2023 | 23:08

İki ünlü oyuncu Hande Soral ve İsmail Demirci, 2017 yılında hayatlarını birleştirdi. Hande Soral ve İsmail Demirci, geçtiğimiz yıl anne- baba olmanın sevincini yaşadı. Oğulları Ali'nin birinci yaşını kutlayan ünlü çift, paylaşımlarıyla da adından söz ettirdi. Geçtiğimiz gün röportaj veren Hande Soral, kardeşi Bensu Soral ile oğlunun ilişkisinden bahsetti. İşte Hande Soral'ın dikkat çeken o açıklaması!

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