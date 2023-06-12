Ünlü manken Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş adliyeye sevk edildi: Bu iddialardan artık bıktım | Video

Dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan ünlü manken Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş ve yanında çalıştığı ileri sürülen 2 şahıs, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş, "İddia bu, ben bu iddialardan bıktım" dedi.