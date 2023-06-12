Video Magazin Ünlü manken Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş adliyeye sevk edildi: Bu iddialardan artık bıktım | Video
Ünlü manken Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş adliyeye sevk edildi: Bu iddialardan artık bıktım | Video

Ünlü manken Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş adliyeye sevk edildi: Bu iddialardan artık bıktım | Video

12.06.2023 | 23:27

Dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan ünlü manken Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş ve yanında çalıştığı ileri sürülen 2 şahıs, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş, "İddia bu, ben bu iddialardan bıktım" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ünlü manken Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş adliyeye sevk edildi: Bu iddialardan artık bıktım | Video 00:50
Ünlü manken Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş adliyeye sevk edildi: Bu iddialardan artık bıktım | Video 12.06.2023 | 23:27
Esra Erol, ‘Gelinim Olur Musun?’ yarışmasıyla tanınan Caner Toygar’ın nikahından ayrıntıları programında paylaştı! | Video 02:27
Esra Erol, ‘Gelinim Olur Musun?’ yarışmasıyla tanınan Caner Toygar’ın nikahından ayrıntıları programında paylaştı! | Video 12.06.2023 | 21:02
Yeşilçam’ın usta ismi Filiz Akın’ın sağlık durumu nasıl? Sosyal medyadan duyurdu... | Video 00:08
Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın'ın sağlık durumu nasıl? Sosyal medyadan duyurdu... | Video 12.06.2023 | 08:30
Johnny Depp’li Hollywood Vampires grubu İstanbul’da konser verdi! | Video 02:28
Johnny Depp'li Hollywood Vampires grubu İstanbul'da konser verdi! | Video 10.06.2023 | 23:28
Kardeşlerim’in ünlü oyuncusu Celil Nalçakan’a doğum günü sürprizi | Video 00:23
Kardeşlerim'in ünlü oyuncusu Celil Nalçakan'a doğum günü sürprizi | Video 10.06.2023 | 16:13
Hadise’den olay video! Derin göğüs dekoltesine hem tepki hem beğeni yağdı | Video 00:26
Hadise'den olay video! Derin göğüs dekoltesine hem tepki hem beğeni yağdı | Video 10.06.2023 | 14:05
Johnny Depp İstanbul’a geldi | Video 01:04
Johnny Depp İstanbul’a geldi | Video 09.06.2023 | 20:28
Çağatay Akman, eski sevgilisi Öykü Uslu’dan şikayetini geri çekti | Video 03:12
Çağatay Akman, eski sevgilisi Öykü Uslu’dan şikayetini geri çekti | Video 08.06.2023 | 12:33
Popstar Selçuk Demirelli, İbrahim Tatlıses’i böyle ağlatmıştı | Video 02:53
Popstar Selçuk Demirelli, İbrahim Tatlıses'i böyle ağlatmıştı | Video 08.06.2023 | 09:45
Depremde hayatını kaybetmişti! Taha Duymaz’ın annesinden şaşırtan karar! Para kazanmamız gerekiyor | Video 00:48
Depremde hayatını kaybetmişti! Taha Duymaz'ın annesinden şaşırtan karar! "Para kazanmamız gerekiyor" | Video 07.06.2023 | 10:43
60 yaşındaki İzzet Yıldızhan şınav çektiği anları paylaştı! | Video 00:20
60 yaşındaki İzzet Yıldızhan şınav çektiği anları paylaştı! | Video 05.06.2023 | 22:36
Okan Buruk’un eşi Nihan Buruk, şampiyonluk kutlamalarına damga vurdu | Video 00:13
Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk, şampiyonluk kutlamalarına damga vurdu | Video 05.06.2023 | 10:16
Çağla Şıkel ve Emre Altuğ’un oğulları yağmurun tadını çıkardı! Çamurun içinde futbol oynadılar! | Video 00:42
Çağla Şıkel ve Emre Altuğ’un oğulları yağmurun tadını çıkardı! Çamurun içinde futbol oynadılar! | Video 04.06.2023 | 19:04
Aile’nin Devin’i Serenay Sarıkaya hem dansı, hem de ayaklarıyla sosyal medyanın gündeminde! | Video 00:06
Aile'nin Devin'i Serenay Sarıkaya hem dansı, hem de ayaklarıyla sosyal medyanın gündeminde! | Video 01.06.2023 | 21:33
Seçim hazımsızlığı sahnede ağlattı! Oyuncu Asiye Dinçsoy’dan ’Karanlık dönem’ benzetmesiyle millet iradesine hakaret! | Video 01:39
Seçim hazımsızlığı sahnede ağlattı! Oyuncu Asiye Dinçsoy'dan 'Karanlık dönem' benzetmesiyle millet iradesine hakaret! | Video 01.06.2023 | 09:57
Merve Dizdar’ın Cannes’daki konuşmasına tepki sürüyor | Video 00:19
Merve Dizdar'ın Cannes'daki konuşmasına tepki sürüyor | Video 30.05.2023 | 08:25
Pınar Deniz’in konuştuğu esnada rol arkadaşı İpek Çiçek’in surat ifadesi sosyal medyayı salladı | Video 00:06
Pınar Deniz'in konuştuğu esnada rol arkadaşı İpek Çiçek'in surat ifadesi sosyal medyayı salladı | Video 29.05.2023 | 16:15
Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan boşandı | Video 02:02
Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan boşandı | Video 29.05.2023 | 15:52
Ünlü isimlerden Recep Tayyip Erdoğan’a tebrik mesajları yağdı! ‘Seninle gurur duyuyoruz’ | Video 00:42
Ünlü isimlerden Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mesajları yağdı! ‘Seninle gurur duyuyoruz’ | Video 29.05.2023 | 14:30
Mehmet Yalçınkaya’nın mutlu günü! İşte düğünden ilk görüntüler | Video 00:41
Mehmet Yalçınkaya'nın mutlu günü! İşte düğünden ilk görüntüler | Video 28.05.2023 | 16:58

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA