Volkan Demirel’in eşi Zeynep Demirel hamilelik sürecini anlattı: Biraz daha zorlanıyorum!
Eski milli kaleci, teknik direktör Volkan Demirel, üçüncü kez baba olmaya hazırlanıyor. Volkan Demirel’in eşi Zeynep Demirel, bugün bir etkinliğe katıldı. Gazetecilerin hamilelik sürecini sorduğu Zeynep Demirel, bu süreçte biraz zorlandığını açıkladı. İşte Zeynep Demirel’in o açıklaması!
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