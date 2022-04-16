Abdullah Avcı: Takım bugün her şeyi denedi; bir şampiyon gibi oynadı | Video

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Rakipler hepsini kazanacak, biz de 4 puan alamayacağız gibi bir durum oluşturmaya çalışıyorlar. Öyle bir algı oluşturmasınlar. Takım bugün her şeyi denedi. Bir şampiyon gibi oynadı. Oyuncularıma hiçbir şey söyleyemem" dedi.