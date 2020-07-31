Abdullah Avcı'da sona doğru
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Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Transfer Raporu programına canlı bağlanarak önemli açıklamalarda bulundu. Trabzonspor gündemini değerlendiren Uzundurukan, teknik direktörlük görevi için düşünülen Abdullah Avcı'nın, Trabzonspor yönetimine bir sunum yaptığını ve bayramdan sonra açıklama yapılacağını söyledi.