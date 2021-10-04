Başakşehir'in yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu hedefini açıkladı!

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Aykut Kocaman'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna getirilen Emre Belözoğlu, imza töreninde açıklamalarda bulundu. Başakşehir ile yeni şampiyonlukları hedeflediğini dile getiren Emre Belözoğlu, hayalinin ülkenin en büyük teknik direktörü olduğunu belirtti.