Başakşehir'in yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu hedefini açıkladı!

Aykut Kocaman'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna getirilen Emre Belözoğlu, imza töreninde açıklamalarda bulundu. Başakşehir ile yeni şampiyonlukları hedeflediğini dile getiren Emre Belözoğlu, hayalinin ülkenin en büyük teknik direktörü olduğunu belirtti.