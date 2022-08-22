Video Spor Beşiktaş 4-1 Fatih Karagümrük GOLLER MAÇ ÖZETİ | Valerien Ismael'den Dele Alli açıklaması | Video
Beşiktaş 4-1 Fatih Karagümrük GOLLER MAÇ ÖZETİ | Valerien Ismael'den Dele Alli açıklaması | Video

Beşiktaş 4-1 Fatih Karagümrük GOLLER MAÇ ÖZETİ | Valerien Ismael'den Dele Alli açıklaması | Video

22.08.2022 | 11:05

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Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Maç sonu Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael ve Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo açıklamalarda bulundu.

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