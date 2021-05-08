Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan Galatasaray maçı sonrası hakeme eleştiri!

Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray, evinde konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışına tutundu. Siyah-beyazlı ekip ise zirvede ağır yara aldı. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, "Hakem sonuca direkt etki etti" dedi.