Beşiktaş Fenerbahçe canlı yayını başladı! Derbide çok net gol kaçtı! Osayi Samuel... (Canlı Anlatım) | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:56
01:56
00:57
09:10
Fatih Terim'den Rizespor maçı değerlendirmesi! "Kırılgan bir takımız" 19.03.2021 | 23:41
00:11
04:14
Eski futbolcu Erhan Önal son yolculuğuna uğurlandı | Video 17.03.2021 | 17:03
04:12
10:18
05:36
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın maç sonu açıklamaları 17.03.2021 | 00:07
32:44
26:11
00:30
01:05
03:53
Erman Toroğlu Taylan Antalyalı'nın sarı kart gördüğü pozisyonu değerlendirdi 13.03.2021 | 23:11
00:34
Erman Toroğlu Falcao'nun golünü yorumladı: "Usta işi bir gol" 13.03.2021 | 20:15
05:54
13:32
01:13
Hıncal Uluç'tan Belhanda yorumu! "Mustafa Cengiz'i kutluyorum" 11.03.2021 | 21:26
01:15
Hıncal Uluç'tan Fatih Terim sözleri! "Sempatisi ve antipatisine göre..." 11.03.2021 | 21:24
01:13
Hıncal Uluç: Belhanda olayını bu noktaya Fatih Terim getirdi 11.03.2021 | 21:21
BeIN Sports canlı yayını ile Fenerbahçe Beşiktaş derbisi başladı.Türkiye'nin gözü kulağı Dolmabahçe'de! Ev sahibi Beşiktaş, ezeli rakibini mağlup edip puanını 66'ya yükseltmek istiyor, Fenerbahçe ise deplasmandan galip ayrılıp şampiyonluk yarışından kopmamak istiyor. Galatasaray'ın puan kaybettiği bu haftada bu maç iki takım için de daha kritik hale geldi. Beşiktaş ve Fenerbahçe oyuncuları maçtan önce kısa süre sohbet gerçekleştirdi. Karşılaşmayı canlı anlatım sayfamızdan takip edebilirsiniz.
BEIN SPORTS SAYFASINA GİTMEK İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TARAYICINIZIN ARAMA ÇUBUĞUNA YAPIŞTIRABİLİRSİNİZ:
https://tr.beinsports.com/canli-yayin
ASpor CANLI YAYIN