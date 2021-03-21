Beşiktaş Fenerbahçe canlı yayını başladı! Derbide çok net gol kaçtı! Osayi Samuel... (Canlı Anlatım) | Video

BeIN Sports canlı yayını ile Fenerbahçe Beşiktaş derbisi başladı.Türkiye'nin gözü kulağı Dolmabahçe'de! Ev sahibi Beşiktaş, ezeli rakibini mağlup edip puanını 66'ya yükseltmek istiyor, Fenerbahçe ise deplasmandan galip ayrılıp şampiyonluk yarışından kopmamak istiyor. Galatasaray'ın puan kaybettiği bu haftada bu maç iki takım için de daha kritik hale geldi. Beşiktaş ve Fenerbahçe oyuncuları maçtan önce kısa süre sohbet gerçekleştirdi. Karşılaşmayı canlı anlatım sayfamızdan takip edebilirsiniz.

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