Video Spor Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Engin Baltacı'nın açıklaması | Video
Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Engin Baltacı'nın açıklaması | Video

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Engin Baltacı'nın açıklaması | Video

05.09.2022 | 08:44

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Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Engin Baltacı, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-2 yendikleri maçın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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