Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Engin Baltacı'nın açıklaması | Video

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Son düdük çaldı, Montella ve Balotelli birbirine girdi | Video 28.08.2022 | 08:48
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Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Engin Baltacı, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-2 yendikleri maçın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.