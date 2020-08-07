Video Spor Beşiktaş'ın yeni transferi N'Sakala imza atmak için İstanbul'a geldi | Video

Beşiktaş'ın yeni transferi N'Sakala imza atmak için İstanbul'a geldi | Video

Beşiktaş'ın yeni transferi N'Sakala imza atmak için İstanbul'a geldi | Video
07.08.2020 | 10:11

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Beşiktaş'ın yeni transferi Fabrice N'Skala, İstanbul'a geldi.

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Aytemiz Alanyaspor sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki savunma oyuncusu, Beşiktaş'a imza atmak için akşam saatlerinde Antalya'dan Sabiha Gökçen Havalimaı'na geldi. geldi. N'Sakala'nın yarın siyah-beyazlı kulüple sözleşme imzalaması bekleniyor.

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