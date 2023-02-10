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Beşiktaş'ın yeni transferi Onur Bulut:

Beşiktaş'ın yeni transferi Onur Bulut: "Herkes elinden geleni yaparsa en kısa sürede toparlanabiliriz" | Video

10.02.2023 | 13:56

Depremzedeler için Vodafone Park’ta devam eden yardım çalışmalarına katılan Beşiktaş’ın yeni transferi Onur Bulut, “Herkes elinden geleni yaparsa en kısa sürede toparlanabiliriz” dedi.

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Beşiktaş, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından başlattığı yardım kampanyası ile toplanan malzemeleri afet bölgelerine göndermeye devam ediyor. Bu çalışmalara, siyah-beyazlıların yeni transferi Onur Bulut da katıldı. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Onur Bulut, "Şu an tabii ki futbol geri plana düştü. Bence de oynamamamız çok doğru bir karar. Hepimize geçmiş olsun, kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Enkazdan çıkanlar da inşallah en kısa sürede sağlığına kavuşur. Gerçekten zor bir süreç. Hem Beşiktaş hem de diğer bütün kulüpler, elinden geleni yapmaya çalışıyor. Buradan tüm vatandaşlara sesleniyorum. İmkanı olanlar yardımda bulunsalar çok iyi olur. Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yurt dışından da yardım etmeye çalışıyoruz. Almanya'da arkadaşlarımla irtibata geçtim. Onlar da yardım etmeye çalışıyorlar. Milli takımdan da herkes oynadığı ülkeden yardım bulmaya çalışıyor" diye konuştu.

"HERKES ELİNDEN GELENİ YAPARSA EN KISA SÜREDE TOPARLANABİLİRİZ"
Depremzedeler için daha fazla yardıma ihtiyaç olduğunu altını çizen Bulut, "En hızlı şekilde ülkemizi yeniden toparlamamız gerekiyor. Herkes elinden geleni yaparsa en kısa sürede toparlanabiliriz. Zor bir süreç. Bazen kelimeler eksik oluyor. İnşallah bir daha böyle bir felaket yaşamayız. Depremin ardından Kayseri'deki yakın arkadaşlarım yardım etmek için bölgeye gittiler. Vodafone Park'a da sürekli yardım geliyor. Tabii ki daha fazla yardıma ihtiyacımız var. Herkes gelen yardımda bulunsun. Herkes en hızlı şekilde sığınacak bir yere kavuşsun. Elimizden geleni yapacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

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