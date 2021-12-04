Video Spor Burak Elmas'tan sert sözler! "Bu işler böyle giderse..."
Burak Elmas'tan sert sözler!

Burak Elmas'tan sert sözler! "Bu işler böyle giderse..."

04.12.2021 | 22:14

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Burak Elmas’tan sert sözler! Bu işler böyle giderse... 34:43
Burak Elmas'tan sert sözler! "Bu işler böyle giderse..." 04.12.2021 | 22:14
Sergen Yalçın kötü gidişatı değerlendirdi! 02:25
Sergen Yalçın kötü gidişatı değerlendirdi! 04.12.2021 | 00:45
Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı | Video 00:31
Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı | Video 02.12.2021 | 16:53
Giresunspor-Ankara Demirspor maçında alkışlanacak hareketler | Video 01:36
Giresunspor-Ankara Demirspor maçında alkışlanacak hareketler | Video 02.12.2021 | 14:45
Giresunspor - Ankara Demirspor maçında Çekdar Orhan’dan alkışlanacak hareket! 00:39
Giresunspor - Ankara Demirspor maçında Çekdar Orhan'dan alkışlanacak hareket! 02.12.2021 | 13:31
Hatayspor-Eyüpspor Ziraat Türkiye Kupası maçında ilginç anlar! Mame Diouf... 01:45
Hatayspor-Eyüpspor Ziraat Türkiye Kupası maçında ilginç anlar! Mame Diouf... 02.12.2021 | 08:40
İtalya’da maç sonrası canlı yayında kadın muhabire iğrenç taciz! | Video 00:27
İtalya’da maç sonrası canlı yayında kadın muhabire iğrenç taciz! | Video 30.11.2021 | 13:39
Vitor Pereira: Ortaya bir karakter koyduk 02:35
Vitor Pereira: Ortaya bir karakter koyduk 30.11.2021 | 01:30
Fenerbahçe otobüsüne saldırı! Göztepe maçı öncesi... 01:35
Fenerbahçe otobüsüne saldırı! Göztepe maçı öncesi... 29.11.2021 | 19:44
Mustafa Cengiz’in Galatasaray’a kazandırdıkları! 04:50
Mustafa Cengiz'in Galatasaray'a kazandırdıkları! 29.11.2021 | 16:09
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, eski başkan Mustafa Cengiz’in cenaze törenine katıldı | Video 00:49
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, eski başkan Mustafa Cengiz'in cenaze törenine katıldı | Video 29.11.2021 | 16:03
Başkan Erdoğan Galatasaray’ın eski başkanı Mustafa Cengiz’in cenaze namazına katıldı 02:14
Başkan Erdoğan Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz'in cenaze namazına katıldı 29.11.2021 | 15:56
Galatasaray Eski Başkanı Mustafa Cengiz, son yolculuğuna uğurlandı 04:16
Galatasaray Eski Başkanı Mustafa Cengiz, son yolculuğuna uğurlandı 29.11.2021 | 15:29
Hulk yine sınır tanımadı! Frikikten müthiş gol | Video 00:24
Hulk yine sınır tanımadı! Frikikten müthiş gol | Video 29.11.2021 | 10:32
Trabzonspor’a coşkulu karşılama! 01:28
Trabzonspor'a coşkulu karşılama! 28.11.2021 | 23:03
Erman Toroğlu’ndan Galatasaray’a eleştiri! Hiçbir şey oynamıyorlar 00:34
Erman Toroğlu'ndan Galatasaray'a eleştiri! Hiçbir şey oynamıyorlar" 28.11.2021 | 23:04
Emre Kılınç’ın pozisyonu penaltı mı? Erman Toroğlu değerlendirdi! 03:51
Emre Kılınç'ın pozisyonu penaltı mı? Erman Toroğlu değerlendirdi! 28.11.2021 | 22:57
Beşiktaş’ta Sergen Yalçın’la yola devam ediliyor! 03:44
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'la yola devam ediliyor! 28.11.2021 | 19:30
Giresunspor’un Beşiktaş maçında kazandığı penaltıda karar doğru mu? 02:04
Giresunspor'un Beşiktaş maçında kazandığı penaltıda karar doğru mu? 27.11.2021 | 23:30
Erman Toroğlu: Bu sonuçların sorumlusu Beşiktaş yönetimidir 01:18
Erman Toroğlu: Bu sonuçların sorumlusu Beşiktaş yönetimidir 27.11.2021 | 23:25

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, basının karşısına çıktı. Başkan Elmas, birçok konuya dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Burak Elmas'ın açıklamaları...

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA