‘Buzun en hızlıları’ Japonya’da piste çıkacak | Video

Her yıl dünyanın en iyi buz patencilerinin bir araya gelerek yarıştığı sıra dışı etkinlik Red Bull Ice Cross Dünya Şampiyonası’nda heyecan 15 Şubat’ta gerçekleşecek Japonya etabıyla devam edecek. Sezonun ilk 1000 puanlık yarışında gözler son şampiyonlar Cameron Naasz ve Amanda Trunzo’da olacak.

Dünyanın en iyi ve cesur buz patencilerinin yokuş aşağı pistte müthiş bir hızla yarıştığı Red Bull Ice Cross Dünya Şampiyonası'nda heyecan sezonun ilk 1000 puanlık yarışı olan Japonya etabıyla devam edecek. Meşhur Yokohama Körfezi Köprüsü yakınına inşa edilen 350 metrelik yapay buz pistinde gerçekleşecek heyecanda 80 km/s hıza ulaşabilen birbirinden hızlı buz patencileri, yarışı en önde bitirmek için mücadele edecek. Yarış Red Bull TV'den canlı olarak yayınlanacak.

Heyecanla beklenen yarış öncesi erkeklerde Avusturyalı Luca Dallago 1250 puanla lider konumda bulunurken, onu son şampiyon ABD'li Cameron Naasz ve Kanadalı Kyle Croxall takip ediyor. Kadınlarda ise 2 kez şampiyonluğu bulunan Kanadalı Jacqueline Legere 1600 puanla lider konumda bulunuyor. Onu geçtiğimiz sezonun şampiyonu 1575 puanlı Amanda Trunzo ve 1350 puanlı İsviçreli sporcu Anais Morand takip ediyor.

RED BULL ICE CROSS DÜNYA ŞAMPİYONASI NEDİR?

Geçtiğimiz 20 yılda toplamda 51 ülkeden gelen 1000'den fazla sporcunun katıldığı Red Bull Ice Cross Dünya Şampiyonası, dünyanın en yetenekli buz patencilerini bir araya getiriyor. Binlerce metrekare donmuş su ile oluşturulan eğimli pistten aşağıya kayan buz patencileri rakiplerini geride bırakmak için sınırları zorluyor. Sporcuların yaklaşık 80 km/s hıza çıkabildiği yarışta itmek, çekmek, dirsek atmak gibi sportmenlik dışı hareketler haricinde, patencilere rakibin önüne geçmek için her şey serbest.