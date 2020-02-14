Video Spor ‘Buzun en hızlıları’ Japonya’da piste çıkacak | Video

‘Buzun en hızlıları’ Japonya’da piste çıkacak | Video

‘Buzun en hızlıları’ Japonya’da piste çıkacak | Video
14.02.2020 | 18:09

Her yıl dünyanın en iyi buz patencilerinin bir araya gelerek yarıştığı sıra dışı etkinlik Red Bull Ice Cross Dünya Şampiyonası’nda heyecan 15 Şubat’ta gerçekleşecek Japonya etabıyla devam edecek. Sezonun ilk 1000 puanlık yarışında gözler son şampiyonlar Cameron Naasz ve Amanda Trunzo’da olacak.

Dünyanın en iyi ve cesur buz patencilerinin yokuş aşağı pistte müthiş bir hızla yarıştığı Red Bull Ice Cross Dünya Şampiyonası'nda heyecan sezonun ilk 1000 puanlık yarışı olan Japonya etabıyla devam edecek. Meşhur Yokohama Körfezi Köprüsü yakınına inşa edilen 350 metrelik yapay buz pistinde gerçekleşecek heyecanda 80 km/s hıza ulaşabilen birbirinden hızlı buz patencileri, yarışı en önde bitirmek için mücadele edecek. Yarış Red Bull TV'den canlı olarak yayınlanacak.

Heyecanla beklenen yarış öncesi erkeklerde Avusturyalı Luca Dallago 1250 puanla lider konumda bulunurken, onu son şampiyon ABD'li Cameron Naasz ve Kanadalı Kyle Croxall takip ediyor. Kadınlarda ise 2 kez şampiyonluğu bulunan Kanadalı Jacqueline Legere 1600 puanla lider konumda bulunuyor. Onu geçtiğimiz sezonun şampiyonu 1575 puanlı Amanda Trunzo ve 1350 puanlı İsviçreli sporcu Anais Morand takip ediyor.

RED BULL ICE CROSS DÜNYA ŞAMPİYONASI NEDİR?
Geçtiğimiz 20 yılda toplamda 51 ülkeden gelen 1000'den fazla sporcunun katıldığı Red Bull Ice Cross Dünya Şampiyonası, dünyanın en yetenekli buz patencilerini bir araya getiriyor. Binlerce metrekare donmuş su ile oluşturulan eğimli pistten aşağıya kayan buz patencileri rakiplerini geride bırakmak için sınırları zorluyor. Sporcuların yaklaşık 80 km/s hıza çıkabildiği yarışta itmek, çekmek, dirsek atmak gibi sportmenlik dışı hareketler haricinde, patencilere rakibin önüne geçmek için her şey serbest.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

‘Buzun en hızlıları’ Japonya’da piste çıkacak | Video 03:40
‘Buzun en hızlıları’ Japonya’da piste çıkacak | Video 14.02.2020 | 18:09
Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin Türk kimliğini aldı 06:16
Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin Türk kimliğini aldı 13.02.2020 | 15:47
Mbappe'den ilginç görüntü! Fotoğraf çektirirken... 00:13
Mbappe'den ilginç görüntü! Fotoğraf çektirirken... 11.02.2020 | 14:39
Emre Bol: Federasyonun içinde başka bir federasyon var 01:03
Emre Bol: Federasyonun içinde başka bir federasyon var 10.02.2020 | 21:46
İttifak Holding Konyaspor Ünal Karaman ile anlaşamadı 02:33
İttifak Holding Konyaspor Ünal Karaman ile anlaşamadı 10.02.2020 | 20:43
Mehmet Özcan: Belhanda da olmayan şey Emre Akbaba'da var 11:55
Mehmet Özcan: Belhanda da olmayan şey Emre Akbaba'da var 10.02.2020 | 20:15
Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a olay yanıt! Her gün tv'lere çıkıp ağlıyorsunuz! | Video 09:24
Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a olay yanıt! "Her gün tv'lere çıkıp ağlıyorsunuz!" | Video 09.02.2020 | 21:42
Erman Toroğlu: Adem Büyük Radamel Büyük oldu 00:57
Erman Toroğlu: Adem Büyük "Radamel Büyük" oldu 09.02.2020 | 20:20
Erman Toroğlu: Ümit Öztürk'ten hakem olmaz 01:31
Erman Toroğlu: Ümit Öztürk'ten hakem olmaz 08.02.2020 | 23:04
Erman Toroğlu'ndan Hüseyin Göçek'e sert eleştiri! 00:45
Erman Toroğlu'ndan Hüseyin Göçek'e sert eleştiri! 08.02.2020 | 22:49
Erman Toroğlu'ndan flaş penaltı yorumu 00:59
Erman Toroğlu'ndan flaş penaltı yorumu 08.02.2020 | 21:43
Erman Toroğlu'ndan flaş penaltı yorumu 00:59
Erman Toroğlu'ndan flaş penaltı yorumu 08.02.2020 | 21:17
Zeki Uzundurukan: Alexander Sörloth'a verilen kırmızı kart rezilliktir 03:53
Zeki Uzundurukan: Alexander Sörloth'a verilen kırmızı kart rezilliktir 08.02.2020 | 19:39
Erman Toroğlu'ndan flaş sözler: Malatya başkanı ile konuşan TFF yöneticisi kim? 00:55
Erman Toroğlu'ndan flaş sözler: Malatya başkanı ile konuşan TFF yöneticisi kim? 07.02.2020 | 21:56
Nevzat Dindar: Bu saatten sonra Belhanda'nın işi zor 13:15
Nevzat Dindar: Bu saatten sonra Belhanda'nın işi zor 07.02.2020 | 20:33
Türkiye’nin konuştuğu futbolcu o anları anlattı: “Topu dışarı atmam gerektiğini düşündüm ve attım” | Video 01:38
Türkiye’nin konuştuğu futbolcu o anları anlattı: “Topu dışarı atmam gerektiğini düşündüm ve attım” | Video 07.02.2020 | 18:05
Trabzonspor Yusuf Yazıcı'nın 97 numaralı formasını emekli etti 00:48
Trabzonspor Yusuf Yazıcı'nın 97 numaralı formasını emekli etti 06.02.2020 | 17:15
Nihat Özdemir: Tüm maçları ertelerken Malatya'da neden maç oynatalım 02:41
Nihat Özdemir: Tüm maçları ertelerken Malatya'da neden maç oynatalım 06.02.2020 | 13:55
Nihat Özdemir: Cumhurbaşkanımız sporu siyasete karıştırmamamızı istedi 01:12
Nihat Özdemir: Cumhurbaşkanımız sporu siyasete karıştırmamamızı istedi 06.02.2020 | 13:39
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den 'Zorlu' açıklaması 00:41
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den 'Zorlu' açıklaması 06.02.2020 | 13:33

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN