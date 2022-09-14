Chelsea - Salzburg Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları 2. hafta heyecanıyla devam ediyor. Bu akşam saat 22:00'de başlayacak olan Chelsea - Salzburg maçını EXXEN üyeleri EXXEN uygulaması kullanarak kesintisiz olarak izleyebilirler. Exxen Tv'ye https://www.exxen.com/tr adresinden üye olabilirsiniz.