Dorgeles Nene, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi | Video
Fenerbahçe, transfer görüşmelerini tamamlamak ve sağlık kontrolünden geçirmek için Dorgeles Nene'yi özel uçak ile İstanbul'a getirdi. Salzburg'da forma giyen Malili futbolcu Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek ile birlikte İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminaline özel uçak ile gelen 22 yaşındaki kanat hücum oyuncusu sağlık kontrolünden geçtikten sonra Sarı-lacivertli kulüp ile sözleşme imzalayacak.
