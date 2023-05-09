Emre Belözoğlu: "Hiçbir zaman Galatasaray’ı çalıştırmam demem" | Video
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, hayatın kendisine büyük cümleler kurmamayı öğrettiğini söyleyerek, "Geçmişte çok büyük cümleler de kullandım. Ben hiçbir zaman Galatasaray’ı çalıştırmam demem yada başka takımlar çalıştırmam demem. Bu Fenerbahçeli olduğum gerçeğini de değiştirmez. Herkes bunu istediği gibi algılayabilir" dedi.
"BİZ BAŞARISIZ DEĞİLİZ"
Sezonu Başakşehir ile bitirmek istediğini söyleyen Belözoğlu, "Bu sezonu Başakşehir'de bitirmek istiyorum. Ben geldiğimde kulüp küme düşme hattındaydı. Geçen sene 60 puan topladık. Benden ötürü biraz algılar oluşuyor. Bunu değiştiremem. Biz başarısız değiliz. Elimizdeki mevcut oyuncu kadrosuna göre iyi işler yaptık. Avrupa'da son 16'ya kaldık. Türkiye Kupası'nda final oynama şansımız çok net var. Geçen senelerde ligin 5. bitiren takımların çoğu Avrupa'ya gidebiliyordu. Bugün ligde beşinciyiz. Bizle alakalı, birkaç mağlubiyet olduğunda herkes öyle şey bekliyor. Göksel abiden dolayı, onla konuşmadan karar almayacağımı söylemiştim. Önümüzdeki seneyle alakalı hiçbir düşüncem yok. Sadece bu seneyi Başakşehir'de bitirmek istiyorum. Bunu da en iyi şekilde, Avrupa kupalarına katılarak yapmak istiyorum. Çünkü bu kulübün genlerinde Avrupa'ya katılmak var" şeklinde konuştu.
"HİÇBİR ZAMAN GALATASARAY'I ÇALIŞTIRMAM DEMEM"
Galatasaray'ı çalıştırmak isteyip, istemediğinin sorulması üzerine Emre Belözoğlu, "Ben Fenerbahçeli Emreyim. Taraftar beni sahiplendi. Fenerbahçe'nin çok zor günlerinde kulüp içinde oldum. Hayat bana asla büyük cümleler kurmamayı da öğretti. Geçmişte çok büyük cümleler de kullandım. Ben hiçbir zaman Galatasaray'ı çalıştırmam demem yada başka takımlar çalıştırmam demem. Bu Fenerbahçeli olduğum gerçeğini de değiştirmez. Herkes bunu istediği gibi algılayabilir. Futbola katkı yapmaya teknik adam olarak devam etmek istiyorum. Bu bazen süre, tecrübe istiyorum. Benim de zamanla öğreneceğim zamanlarım olacaktır" diye cevap verdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:28
Manchester City'nin yıldızı Haaland'ın babası tribünden atıldı! | Video 10.05.2023 | 10:25
00:29
09:56
09:56
Emre Belözoğlu: "Hiçbir zaman Galatasaray’ı çalıştırmam demem" | Video 09.05.2023 | 08:16
02:41
03:20
01:40
10:20
00:57
05:55
06:08
Sivasspor 0-0 Fenerbahçe | Jorge Jesus’tan VAR tepkisi | Video 04.05.2023 | 08:50
04:49
Dursun Özbek: "Derbiye büyük bir önem atfetmiyoruz" | Video 03.05.2023 | 14:29
05:42
Sivasspor - Fenerbahçe Türkiye Kupası Maçı | ASPOR CANLI İZLE 03.05.2023 | 14:30
19:14
11:59
Dursun Özbek: “Şampiyonlukla ilgili tereddütümüz yok” | Video 02.05.2023 | 14:24
11:22
02:46
04:15
Fenerbahçe maçı sonrası saldırıya uğrayan sürücü o anları anlattı | Video 30.04.2023 | 10:21
07:23