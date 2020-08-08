Video Spor Erol Bulut sahaya indi: İnşallah herkes için hayırlı bir sezon olur

Erol Bulut sahaya indi: İnşallah herkes için hayırlı bir sezon olur

Erol Bulut sahaya indi: İnşallah herkes için hayırlı bir sezon olur
08.08.2020 | 18:35

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Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bulut, "2 günde 1 basın mensupları Samandıra'da olacak. İletişimimiz iyi olsun istiyoruz. Birbirimizi iyi anlamayı diliyoruz. Herkese hayırlı bir sezon diliyorum. Önümüzdeki günlerde zaten görüşeceğiz. Sosyal mesafeye dikkat edeceğiz." dedi.

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